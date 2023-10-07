صورة تثير مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام لحظة القبض على الجنرال الإسرائيلي نمرود علوني وأسره على يد المقاومة

الرياض - محمد الاطلسي - وثقت صورة متداولة لحظة سقوط القائد العسكري الإسرائيلي نمرود علوني أسيرا في يد مسلحي كتيبة طوفان الأقصى التابعة لحماس.

وأظهرت الصورة القبض على نمرود علوني أحد أبرز القادة الإسرائيليين بملابسه الداخلية وسحبه في يد المسلحين الفلسطينيين.

يذكر أن علوني هو من قاد التحقيق في واقعة مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين على الحدود المصرية قبل أشهر قليلة، كما أنه خدم بسلاح المظليين لسنوات، قبل تعيينه قائدًا للكتيبة 35 بسلاح المظليين، التابعة لفرقة النار، والتي شاركت في الأحداث جنوب لبنان، ما بين عامي 1998و1999.