تعرف على الجنسيات المسموح دخولها قطر بدون فيزا .. رسوم تأشيرة قطر للجنسيات الأخرى

الرياض - محمد الاطلسي - تهدف قطر دوما لجذب السياح من أجل الاستمتاع بالتجربة الفريدة التي تقدمها في الفعاليات المختلفة ، و في ضوء ذلك سهلت على كثير من الدول القدرة على القدوم إليها بدون تأشيرة ، أو بالحصول على تأشيرة عند الوصول ، ونظرا للإقبال المتزايد مؤخرا عليها سنتحدث عن كل أنواع التأشيرات التي توفرها قطر ، وكذلك تفاصيل الاستعلام عنها و أسعارها.

تأشيرة قطر

وفرت قطر من خلال موقعها الإلكتروني القدرة على الاستعلام عن إمكانية مواطني بعض الدول من دخول أراضيها دون تأشيرة ، ويجب المتابعة دوريا نظرا للتغييرات، وتنقسم حالات تلك البلاد:

دول لا تحتاج إلى تأشيرة ومدة الإقامة 30 يوما قابلة للتجديد(46 دولة) وهي:

كندا.

اليابان.

البرازيل.

الأرجنتين.

أستراليا.

بوليفيا.

أندورا.

شيلي.

روسيا البيضاء.

بروناي دار السلام.

الصين.

هونغ كونغ.

كولومبيا.

غيانا.

كوستاريكا.

كوبا.

أذربيجانز

الإكوادور.

جورجيا.

الهند.

إندونيسيا.

أيرلندا.

كازاخستان.

لبنان.

مقدونيا.

جزر المالديف.

المكسيك.

مولدافيا.

موناكو.

فنزويلا.

نيوزيلندا

بنما.

باراغواي.

بيرو.

روسيا.

سان مارينو.

سنغافورة.

جنوب أفريقيا.

كوريا الجنوبية

سورينام.

تايلاند.

أوكرانيا.

المملكة المتحدة.

الولايات المتحدة.

أوروغواي.

مدينة الفاتيكان.

دول لا تحتاج إلى تأشيرة ومدة الإقامة 90 يوما(37 دولة)

وهي:

تركيا.

النمسا.

جزر البهاما.

أنتيغوا.

وبربودا.

بلغاريا.

كرواتيا.

قبرص

بلجيكا ،

الدانمارك.

جمهورية الدومينيكان.

أيسلندا.

جمهورية التشيك.

مالطا.

فنلندا.

إيطاليا.

فرنسا.

ألمانيا.

إستونيا.

سلوفينيا.

اليونان.

المجر.

لاتفيا.

ليتوانيا.

لوكسمبورغ.

ماليزيا.

بولندا.

هولندا.

النرويج.

البرتغال.

رومانيا.

صربيا.

سيشيل.

سلوفاكيا.

اسبانيا.

السويد.

سويسرا.

ليختنشتاين.

مواطني مجلس التعاون الخليجي يمكنهم حرية الدخول إلى قطر بمدة إقامة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد مع دفع الرسوم بشرط الحصول على سمة دخول مسبقة عبر الانترنت.

فيزا سياحية قطر

بدأت قطر باتخاذ إجراءات أكثر انفتاحا مع العالم وتسهيلات على جميع الوافدين عليها على حسب جنسياتهم ، و لإمكانية زيارة قطر يجب اتباع الآتي:

لا يلزم على مواطني الدول المؤهلة اتخاذ أي ترتيبات مسبقة بشأن التأشيرة ويتم إعفاؤهم من التأشيرة عند الوصول إلى قطر، وذلك من خلال تقديم جواز سفر ساري لمدة ستة أشهر على الأقل وحجز فندق وتذكرة عودة مؤكدة.

في حالة المواطنين الغير معفيون من تأشيرة الدخول يمكنك التقديم عليها من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة التأشيرة مباشرةً بالضغط هنا وتعبئة نموذج الطلب، ثم رفع الوثائق المطلوبة وهي: صورة شخصية بحجم جواز السفر. جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تقديم حجز شركة الطيران. حجز الفندق ، ثم الدفع إلكترونيا.

يجب على الجميع القادمين استخراج تصريح سفر إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات التأشيرة وإرفاقه بالمستندات الآتية: ثبات الإقامة في قطر مثل الحجز في فندق أو عنوان مكان استضافتك. تفاصيل رحلة عودتك. نسخة من جواز سفرك. نسخة من تصريح إقامتك أو تأشيرتك. كشف حساب بنكي أو استثمارات أو دخل سنوي لا يقل عن 8000 دولار أمريكي، بيان بطاقات الائتمان.

استعلام عن تأشيرة سياحة قطر

وفرت وزارة الداخلية من خلال خدماتها الإلكترونية متابعة الحصول على تأشيرة السياحة في حالة الدول الغير معفية من تأشيرة الدخول و للاستعلام من خلال:

ادخل على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية مباشرةً بالضغط هنا اختر خدمة التأشيرات والوثائق الرسمية للموقع.

اختر التأشيرات من موقع الوزارة.

اختر خيار تأشيرة سياحة.

أدخل كافة البيانات المطلوبة.

أدخل رقم طلب التأشيرة أو رقم السمة.

أدخل رقم جواز السفر.

اضغط على الاستعلام أون لاين.

تأشيرة عمل قطر

يرغب الكثير في القدوم والعمل في قطر نظرا للأجور الجيدة و وسائل المعيشة المرفهة ، ولذلك سنتحدث عن كيفية القدوم للعمل في قطر:

القدوم من خلال زيارة عائلية أو سياحية ومن ثم البحث عن عمل والاتفاق مع الشركة لإصدار التأشيرة لك حين عودتك إلى بلدك الأصلي.

البحث عن دعوة عمل وحين الاتفاق على عقد العمل تقع مهمة إصدار تأشيرة العمل على الكفيل أو رب عمل المؤسسة ويقوم بالآتي:

ملء نموذج طلب الحصول على تأشيرة عمل باللغة العربية.

نسخة من السجل التجاري للشركة.

بطاقة هجرة العمل.

نسخة من عقد عمل ساري المفعول .

نسخة من جواز سفر العامل أو الموظف.

صور شخصية.

شهادة طبية توضح صحة الموظف أو العامل.

استخراج تصريح الإقامة.

كم سعر فيزا قطر؟

رسوم التأشيرة السياحية القطرية تبلغ 100 ريال قطري أي ما يعادل 27.5 دولار أمريكي كيفية استخراج فيزا قطر لليمنيين 2022؟

تتوفر تأشيرة قطر الألكترونية عبر الإنترنت للمواطنين اليمنيين و البقاء يكون لفترة 30 يوما، مع تقديم استمارة طلب التأشيرة ، مكتملة بالكامل وموقعة، صورة شخصية بحجم صورة جواز السفر ، حجز فندقي مؤكد