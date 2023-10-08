السعودية تفجر مفاجأة وتمنح الإقامة المميزة لهذه الفئات في هذا التاريخ؟

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة الاستثمار السعودية تمنح الإقامة المميزة لهذه الفئات بداية من العام المالي الجديد تسعى المملكة العربية السعودية على تشجيع الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار داخل المملكة ويتم ذلك من خلال الحصول على الإقامة المميزة ولكن هناك عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم من أجل الحصول على الإقامة والتي سوف نعرضها لكم من خلال هذا المقال.

مميزات الاقامة المميزة في السعودية

يمكن الان لجميع المواطنين الذين يحصلون على الإقامة المميزة الاستمتاع بالكثير من مميزات الاقامة المميزة في السعودية والتى تتمثل فى الاتى :

يستطيع حاملى الإقامة المميزة وأفراد عائلاتهم الإقامة والعمل داخل المملكة كما يكون لهم ايضا حق الاستثمار كما يتم لهم اتاحة التنقل بين وظائف القطاع الخاص بها.

يمكن الحاصل على الإقامة استقدام عمالة منزلية الأجنبية ويكون ذلك بحسب الحاجة وكفالة إقامتهم داخل السعودية.

يمكن أيضا إصدار تأشيرات زيارة وتكون خاصة للعائلات والاقارب مثل الوالدين والأجداد والأحفاد والأشقاء وأبنائهم.

يكون للمواطن الحق في الحصول على العقارات وامتلاكها للأغراض السكنية والتجارية والصناعية في العديد من أنحاء المملكة باستثناء مكة والمدينة والمناطق الحدودية، كما يتم الاستفادة من العقارات بمكة والمدينة ويكون ذلك بحق انتفاع بحد أقصى يصل إلى 99 عامًا.



يكون للمواطن حق الاستثمار في بورصة الأوراق المالية داخل المملكة.



يحق للمواطن امتلاك السيارات وغيرها من وسائل النقل الخاصة كما يكون له الحق فى الترخيص داخل المملكة.



يكون له الحق في الخروج والدخول بالمملكة دون وجود أى قيود، كما يكون له حق استخدام الممرات التى تكون مجهزة للمواطنين السعوديين في المطارات السعودية.



يمكن أن تستمر تمتع الزوجة والأبناء الأقل من 21 عامًا والاستمتاع بالعديد من مزايا الإقامة في حالة وفاة حامل الإقامة الأساسي.



شروط الاقامة المميزة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها فى المتقدم من أجل الموافقة على الطلب ولكن ماهى شروط الإقامة المميزة في السعودية حيث تتمثل تلك الشروط في الآتي :

يجب أن تتوافر لدى المتقدم جواز سفر ساري الصلاحية.

لابد ألا يقل سن مقدم الطلب الرئيسي عن 21 عامًا.

لابد أن يتوافر لدى المتقدمون سجلات جنائية نظيفة.

لابد من إثبات الملاءة المالية للمتقدم الرئيسي.

يجب أن يتم إثبات خلو المتقدم من الأمراض المعدية ويتم التأكد من ذلك من خلال تقرير طبي صادر خلال الأشهر الستة الأخيرة.

في حالة التقديم من داخل السعودية لابد أن يتم إثبات أن الإقامة في المملكة تكون بشكل قانونى.

طلبات الإقامة المميزة في السعودية

بعد أن قمنا بتوضيح الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة سوف نوضح لكم طلبات الإقامة المميزة في السعودية وجميع المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية وهي كالتالي:

لابد أن يتم إحضار صور ضوئية من جواز سفر المتقدم وجوازات سفر كل أفراد أسرته المدرجين في الطلب.

لابد من إحضار صور شخصية حديثة لجميع الأفراد الموجودين في الطلب.

يجب أن يتم إحضار صورة ضوئية من أجل إثبات عنوان السكن (مثل فاتورة خدمات) أما فى حالة التقديم من خارج المملكة أو صورة ضوئية تتعلق ببطاقة الإقامة في السعودية في حالة التقديم من داخل المملكة.

يتم إحضار كشف حساب بنكي عن آخر 12 شهرًا.

لابد على المتقدم أن يقوم بإحضار صورة ضوئية لشهادات المؤهلات العلمية التى يحصل عليها المتقدم، على أن تكون مصدَّقة من إحدى الجهات التى يتم اعتمادها.

يجب على المتقدم أن يقوم بتوفير تقرير طبي معتمد يتم التوضيح فيه عن الحالة الصحية للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين بالطلب.

لابد من إحضار مستندات يتم الإثبات فيه الملاءة المالية الخاصة بالمتقدم ويمكن أن تضم ذلك على سبيل المثال إحضار كشوف الرواتب أو السجل التجاري أو الكشوف المالية .



كم رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة ؟

فى حالة إثبات أنك سائق خاص يصل ثمن تجديد إقامتك 600 ريال ويكون ذلك لمدة تصل إلى سنة. أما بالنسبة للعمالة المنزلية يتم تجديد الإقامة بـ مبلغ يصل إلى 600 ريال لمدة سنة كمان.