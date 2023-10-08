بعد الهجوم الفلسطيني .. مستوطنون إسرائيليون يختبئون داخل حاويات قمامة

الرياض - محمد الاطلسي - أظهر مقطع فيديو مستوطنين إسرائيليين يختبؤن داخل حاوية قمامة بعد الهجوم الفلسطيني بالصواريخ.

وأبان الفيديو شباب وفتيات إسرائيلين يجلسون داخل حاوية قمامة، وبعضهم أدخل جسده داخل أكياس القمامة السوداء.

وتفاجأت إسرائيل اليوم بإطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى أن الهجوم على إسرائيل خلف عددا من القتلى ومئات المصابين، وعددا غير معروف من الرهائن.

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب، ثم بدأت هجوما على حماس في قطاع غزة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن حماس "بدأت حربا ضد إسرائيل"، وتعهد بأن "إسرائيل ستنتصر".