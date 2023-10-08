النيابة العامة السعودية تصدر تحذير هام من عقوبة قاسية لمن يتصفح هذه المواقع.. التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قالت النيابة العامة في بيان هام متعلق بالأنظمة المعلوماتية انها تتمتع بحماية تقنية رفيعة، وتتمتع بحصانة بيئية فائقة.

وقد حذرت النيابة في بيانها من المساس المخل لهذا الجانب والذي يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة للمُساءلة الجزائية المشددة.

حيث بحظر الدخول بطرق غير شروعة واكدت النيابة على حسابها الرسمي على تويتر أنه يحظر الدخول بطرق غير مشروعة إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

عقوبات لمخالفة :

1. السجن مدة تصل إلى عشر سنوات.

2. غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال. (27) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

3. مصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو الأموال المحصلة منه.

4. إغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً متى كان مصدراً لارتكاب هذه الجريمة، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

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5. ويعاقب كل من حرّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب هذه الجريمة بما يصل إلى الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. (9) م نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.تعريف الجريمة المعلوماتية

تُعرَّف الجريمة بأنها أي سلوك غير قانوني يتم من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية وينتج عنه حصول المجرم على مزايا مادية ومعنوية. من الجدير بالذكر أنه تم الحصول على المعلومات. نظام جرائم المعلومات هو أي فعل ينطوي على استخدام شبكة المعلومات لخرق أحكام نظام جرائم المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية تُرتكب في نطاق المعالجة الرقمية للبيانات أو النصوص ،لذا فإن أدلة الجريمة الإلكترونية تهيمن عليها الطبيعة الرقمية وليس الطبيعة المادية ،وهناك العديد من أنواع وأشكال الجرائم الإلكترونية المستخدمة.