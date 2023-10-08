انت الان تتابع خبر صوره زوجه الأمير هاشم تخطف الأنظار بالحجاب بحفل زفاف شقيقها.. المفاجأة في جنسيتها وديانتها

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الرياض - روايدا بن عباس - لفتت الأميرة فهدة أبو نيان، زوجة الأمير هاشم بن الحسين، أصغر أبناء الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل، الأنظار في أحدث ظهور بالحجاب، بحفل حناء الآنسة رجوة آل سيف

وظهرت الأميرة فهدة زوجة الأمير هاشم بن الحسين، وهي تجلس بجوار أميرات البيت الهاشمي في حفل حناء الآنسة رجوة آل سيف، الذي أقيم الاثنين، في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان.

الأميرة فهدة الهاشم اختارت زيا راقيا في مزيج بين الاحتشام والأناقة، باللون البيج من قماش الكتان الفاخر، بتطريز من الأساور أظهر اعتزازها بأصولها السعودية، كما اختارت أن تضع وشاحا على رأسها كغطاء رأس أو حجاب أنيق.طبقت الأميرة فهدة مكياج ترابي هادئ وركزت على إبراز العيون بظلال مزجت بين اللونين البني والكحل الأسود، مع درجة أحمر شفاه هادئة.

وظهرت الأميرة فهدة الهاشم إلى جوار كل من أميرات البيت الهاشمي الأميرة عائشة بنت فيصل، الأميرة سارة بنت فيصل، الأميرة ميريام غازي، الأميرة علياء الطباع، والأميرة وجدان الهاشمي.

زوجة الأمير هاشم في ظهور لافت بالحجاب في حناء قريبتها الآنسة رجوة

تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن جمال الأميرة فهدة الهاشم، وعلقوا على حسن اختيارها للفستان الذي ظهرت به وأناقتها التي تشع من الصور في فخامة وبساطة.

الأميرة فهدة الهاشم وقرابتها للآنسة رجوة الأميرة فهدة الهاشم هي زوجة الأمير هاشم بن الحسين الابن الأصغر بين أبناء الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية الراحل من زوجته الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

الأميرة فهدة الهاشم تجمعها صلة قرابة بالآنسة رجوة آل سيف من ناحية والدتها، حيث إن زوجة الأمير هاشم هي حفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم، كما أن والدة رجوة آل سيف السيدة عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري تنتمي لنفس العائلة.

وأنجبت الأميرة فهدة الهاشم من الأمير الحسين خمسة أبناء هم الأميرة هالة النور والأميرة راية النور والأميرة فاطمة العالية والأمير الحسين حيدرة والأمير محمد الحسن.

حناء الآنسة رجوة آل سيف أقامت الملكة رانيا العبد الله، أول أمس الاثنين أول الاحتفالات الكبرى تمهيدا للاحتفال باليوم الكبير وزفاف الأمير الحسين الذي من المقرر إقامته في الأول من يونيو المقبل، بحفل حنّاء كبير في قصر زهران بمضارب بني هاشم.

حضر الحفل الذي أقامته الملكة رانيا، قرابة الـ600 سيدة من مختلف أرجاء الأردن، فضلا عن عدد من أميرات العائلة المالكة والأقارب للعائلتي.

ونُثرت ورود الجوري على رجوة آل سيف التي سحرت العيون بفستان رائع من تصميم السعودية هنيدة الصيرفي، وزُفت بالبخور، كما تغنت المطربة نداء شرارة بأهزوجة تراثية كتبت لها خصيصا.