أمريكا تشن هجوما شرسا على السعودية وقطر بسبب مكافئتهما أبطال "طوفان الأقصى"

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم سيناتور أمريكي، المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بسبب موقفهما من الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي.. مستبعدًا التطبيع السعودي الأمريكي.

وقال السيناتور الأمريكي، ليندسي غرهام في سلسلة منشورات على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "إلى دولتي قطر والمملكة العربية السعودية: لقد حان الوقت للتوقف عن تغطية حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية إذا كنتم تريدون السلام حقاً.. إن إلقاء اللوم على إسرائيل في هجوم اليوم هو أمر غير طبيعي على الإطلاق".

وأضاف قائلا إن "مثل هذه التصريحات تشبه تصريحات إيران - أكبر دولة راعية للإرهاب - وليست مثل تصريحات حلفائنا.. إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها إسرائيل هي الإصرار على بقاء الدولة اليهودية واستمرار وجودها"، بحسب CNN.

وتابع: "كان بيان وزارة الخارجية القطرية مهينًا على مستويات متعددة ويمثل انتكاسة كبيرة للسلام.. إن اعتماد المملكة العربية السعودية ’مسؤولية إسرائيل‘ والتستر على حماس يعد أيضًا انتكاسة كبيرة.. يتعين على كلا البلدين أن يفهما أن الولايات المتحدة – بتأييد الحزبين - لا تشاطر وجهة النظر التي تحمل إسرائيل المسؤولية عن تعرضها لهجوم من قبل الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين الذين يسعون إلى تدمير الدولة اليهودية".

واعتبر السيناتور الأمريكي أن: "مثل هذه التعليقات تجعل من الصعب للغاية التحرك نحو تطبيع العلاقات".

وكانت المملكة العربية السعودية وقطر وعدد من الدول قد أبدت تعاطفًا مع الفلسطينيين في بيانات حول الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ضد إسرائيل وأطلقت على العمليات اسم "طوفان الأقصى".