قرار سعودي مفاجئ بمنع الوافدين من قيادة السيارة حتى لوكان لديهم رخصة قيادة

الرياض - محمد الاطلسي - وفر المرور السعودي مجموعة من التنويهات الهامة للمواطنين والمقيمين في كافة أرجاء المملكة خصوصا لقائدي المركبات لاجل التذكير باتباع الإرشادات والتعليمات المرورية خلال السير داخل الأحياء السكنية، مع ضرورة التأكد من جميع إجراءات السلامة وتجنب وقوع الحوادث، وذلك في حال دخول قائد إلى طريق رئيسي خلال سيره في أحد الطرق الفرعية.

حيث حسم المرور الجدل بشأن رخصة قيادة زائر التي يتم العمل بها والتي يتم الاعتراف بقانونيتها في المملكة أثناء فترة تواجده فيها، وذلك في ردها على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين والوافدين على حسابها في تويتر، واكدت إنه لا يمكن للزائر بأي حال من الأحول استخراج رخصة قيادة، وإنما ما يتم العمل به هو القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول

وكشف المرور في تنويه آخر لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، بضرورة وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم في السيارة، ولا يمكن وضعهم نهائيًا مع المرافق في المَقْعَد الأمامي حفاظًا على سلامتهم، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المَقْعَد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المَقْعَد المخصص. متطلبات وآلية تجديد الرخصة