وزارة الداخلية تصدر قرار بترحيل كل مقيم يعمل في هذه المهنة من اليوم !

الرياض - محمد الاطلسي - وجّهت المديرية العامة للجوازات السعودية تحذيرًا شديد اللهجة للمقيمين من القيام بإحدى المخالفات التي يعاقب عليها القانون بفرض الغرامات المالية بالإضافة إلى ترحيل المخالف.

تلك المخالفة هي مزاولة العمل لأي مقيم في السعودية بالتبعية مثل؛ الأبناء، الزوجات والمحارم؛ حيث إنهم غير مسموح لهم العمل بتلك الصفة حسب ما يقتضيه القانون السعودي الذي يسمح بالعمل بتأشيرة عمل.

على إثر ذلك فإن العقوبات التي سيتم فرضها على تلك المخالفة تتمثل فيما يلي:

المرة الأولى: 1000 ريال سعودي.

المرة الثانية: 2000 ريال سعودي.

المرة الثالثة: 3000 ريال سعودي + إحالة الأمر إلى وزير الداخلية ليحدد ما إذا كان سيتم ترحيل المخالف من السعودية.