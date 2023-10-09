السعر الآن : انهيار كارثي لريال اليمني مقابل العملات الاجنبية في آخر تحديث مسائي

الرياض - محمد الاطلسي - شهد الريال اليمني تراجعا مقابل العملات الأجنبية، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني في مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين 9 تشرين الأول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة.
أسعار الصرف في عدن:
ـ الدولار الأمريكي:
1443ريالا يمنيا للشراء
1451ريالا يمنيا للبيع
ـ الريال السعودي:
382 رياال يمنيا للشراء
383 ريالا يمنيا للبيع
سعر الصرف في صنعاء:
ـ الريال السعودي:
شراء: 138 ريالا يمنيا
بيع: 139 ريالا يمنيا
ـ الدولار الأمريكي:
شراء: 520 ريالا يمنيا
بيع: 525 ريالا يمنيا.