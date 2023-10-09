مالقصة؟!..تركيا تقبض على مقيمين اليمنيين ولن تفرج عنهم وتحذير هام للسفار!

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت السفارة اليمنية لدى أنقرة، عن اعتقال عدد من اليمنيين المقيمين في تركيا بشكل غير نظامي، مؤكدة صعوبة إخراجهم من السجون.. وحذرتهم من البقاء في عدد من المدن على وجه التحديد.

وطالبت السفارة اليمنية، في بيان لها، المواطنين اليمنيين المقيمين بشكل غير رسمي بالساحل الغربي التركي مغادرة ولايات الساحل تجنبًا لأي مخاطر قد يتعرضوا لها.

وحذرت السفارة في بيان لها، جميع المواطنين اليمنيين في الساحل الغربي التركي لاسيّما المتواجدين في ولايات "إزمير وبالك أسير وموغلا وجنق قلعة" بعدم تجاوز الحدود بهدف الهجرة الغير شرعية إلى دول أخرى في أوروبا تجنبًا لما وصفتها بـ"المخاطر". ودعت السفارة إلى الإلتزام بذلك حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر محذرة من حملات تفتيش مكثفة تقوم بها السلطات التركية لاعتقال أي مقيم غير رسمي في الولايات المذكورة.

وقالت إن الحملات الأمنية في حال امسكت مقيمين غير رسميين أثناء عملية الهجرة الغير شرعية فإنه سيتم إيداعهم في سجون مراكز الإعادة ومن ثم ترحيلهم.

وأوضحت أنه في حال تم الإمساك بأي مواطن مقيم بشكل غير رسمي فإنه لن "يُطلق سراحه كما جرت العادة سابقًا" مشيرةً إلى أنه تم اعتقال العديد من المقيمين اليمنيين غير رسميين خلال الأيام الماضية.

وشددت السفارة على المواطنين المقيمين بشكل غير رسمي في الولايات المذكورة بعدم البقاء فيها والانتقال إلى ولايات أخرى تجنباً للاعتقال والترحيل خلال عمليات المداهمة والتفتيش إلى حين إتمام متابعة حل مشاكل إقامتهم الإنسانية عبر الجهات المختصة بطرق قانونية.