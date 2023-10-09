لن تصدق كيف يتم التخلص من الصرف الصحي في الطائرة؟ خبير يكشف المفاجأة التي حيرت العقول

الرياض - محمد الاطلسي - كشف خبير جوي عن تفسير اللغز الذي حير ركاب الخطوط الجوية منذ عقود، بشأن مصير الصرف الصحي بعد استخدام الحمامات ودورات المياه على متن الطائرا

وأوضح الخبير الجوي، طريقة التخلص من محتويات دورة المياه على ارتفاع 30 ألف قدم في الهواء.

وقال في فيديو على حسابه في تطبيقي تيك توك وإنستغرام، حصل ملايين المشاهدات، قال إنه لا يمكن التخلص من الفضلات في منتصف الرحلة حتى لا تتناثر على الأرض بالأسفل كما يعتقد بعض الناس.

واكد أن الفضلات لا يتم رميها من الطائرة في الجو لتسقط إلى أسفل، بل على العكس تماماً.

وبين أنه كلما استخدمت دورة المياه على متن الطائرة، تمر المخلفات عبر السباكة إلى الجزء الخلفي من الطائرة والمقصورات حيث يقوم الطاقم الأرضي في الوجهة بإزالة كل هذه النفايات.