وداعا للكفيل.. دولة عظمى تفتح باب الهجرة وتمنحك الجنسية بكل سهولة وراتب ضخم !

الرياض - محمد الاطلسي - تضم المملكة المتحدة أكثر الدول تكلفة للشركات لاستقطاب المغتربين، حيث بلغ متوسط رواتب المغتربين (التي تضم حزمة المزايا) 441.608 ألف دولار في سنة كاملة خلال عام 2022.

كما ارتفعت مزايا الموظفين بنسبة 4% لتصل إلى 167.594 ألف دولار وهي الأغلى في العالم، حيث تمثل الرواتب أقل من خُمس الحزمة الإجمالية.

اقتصاد اقتصاد القروض المدعومة بالنفط تلتهم رواتب الموظفين في هذه الدولة

وبحسب استبيان لـ “MyExpatriate Market Pay”، تابع لشركة “ECA”، هذه أغلى دول العالم لاستقطاب الموظفين من الخارج، وبالتالي هي أفضل الدول للعمل فيها كمغترب: المملكة المتحدة: 441608 دولار اليابان: 370183 دولار الهند: 354028 دولار الصين: 313011 دولار هونغ كونغ: 278020 دولار وبسبب تذبذب الدولار الأميركي، وعند احتساب الرواتب والأسعار بالدولار، شهدت أكثر من نصف المدن انخفاضا في التكاليف على الشركات. وبهذا تبقى اليابان هي الأفضل للمغتربين في آسيا.

وبسبب ضعف الين الياباني، تعتبر تكاليف عام 2022 في الدولة الآسيوية على الشركات أقل بنسبة 12% عن العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 9% هذا العام.

عالم لاستقطاب الموظفين من الخار المملكة المتحدة: 441608 دولار اليابان: 370183 دولار الهند: 354028 دولار الصين: 313011 دولار هونغ كونغ: 278020 دولار وبسبب تذبذب الدولار الأميركي، وعند احتساب الرواتب والأسعار بالدولار، شهدت أكثر من نصف المدن انخفاضا في التكاليف على الشركات. وبهذا تبقى اليابان هي الأفضل للمغتربين في آسيا.

وبسبب ضعف الين الياباني، تعتبر تكاليف عام 2022 في الدولة الآسيوية على الشركات أقل بنسبة 12% عن العام الماضي، الذي انخفض بنسبة 9% هذا العام.