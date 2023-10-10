لن تصدق من هي؟..دولة عربية أخبرت إسرائيل قبل تنفيذ العملية لكن ربك شاء النصر للفلسطينيين

الرياض - محمد الاطلسي - كشف قناة عبرية عن دولة عربية، أبلغت بعملية اقتحام مستوطنات قبل تنفيذها.

وأفادت "القناة 13" العبرية مساء يوم السبت بأن مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله اللبناني سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في قطاع غزة، بحسب "RT".

وفجر يوم السبت أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.

ويوم الأحد أعلن حزب الله اللبناني الأحد دخوله خط المواجهات مع اسرائيل واستهداف 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وقصف مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة.