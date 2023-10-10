من هو "الخفاش الطائر" الذي ساعد حركة حماس في الوصول لمواقع إسرائيل العسكرية؟

الرياض - محمد الاطلسي - نفّذت عناصر الجناح العسكري لحركة حماس، عمليات إنزال بالداخل الإسرائيلي عبر ما يعرف بـ"باورد باراشوت" أو "مظلات الطاقة".

الخفاش الطائر وهذه المركبة الجوية أو المظلات الآلية معروفة في عدة بلدان باسم "الخفاش الطائر" ومنتشرة لأغراض عسكرية ورياضية.

السرعة ووفق إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، فإن المظلات عبارة عن "باراشوت" مزود بأجنحة من النايلون قابلة للنفخ لتوفير مرونة أكبر بالتوجيه وزيادة السرعة، وتبلغ سرعتها نحو 56 كيلو مترا في الساعة، وتطير على ارتفاع 450 كيلومترا، ولديها القدرة على الطيران في الجو لمدة 3 ساعات متواصلة.

طائرة وحسب موقع "إيزي فلايت" البريطاني، فهي أشبه بطائرة مخصصة لنقل فرد أو اثنين، ومحركاتها توفر لها قوة دفع تمنحها القدرة على الانطلاق من الأرض واتخاذ مسارات محددة. ويمكن التحكم بها بواسطة الراكب أو المظلي الذي يستخدمها، ويتم تزويد المركبة المعلقة بها بمحرك ومروحة خلفية لمنحها قوة الدفع اللازمة للطيران.