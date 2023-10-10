انت الان تتابع خبر مفاجأة ملكية مدوية من الملكة رانيا لعامل مطعم استقبلها بشكل حار.. وما أهدته له أذهل الصغير قبل الكبير.. صدمة ملكية كبيرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة تعكس تواضع ورقي الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق اجتماعها ببعض الشبان والشابات بأحد مقاهي العاصمة عمان.ووفقا لما هو متداول، فقد التقت الملكة رانيا العبدالله بمجموعة من الشبان والشابات المتدربين ضمن منح دراسية عام 2020 في أحد المقاهي.

وخلال اللقاء، التقط المصور االشخصي للملكة رانيا صورة لها مع كوب القهوة الخاص بها والذي كتب عليه أحد العاملين عبارة: “مرحبا بملكتنا الجميلة” مع إيموجي “قلب” باللون الاحمر.

من جانبها، أبدت الملكة رانيا العبدالله إعجابها الشديد بإطراء وترحيب العامل بها، وعبرت عن ذلك بطريقة لم تخطر ببال الموظف.

رد الملكة على الموظف

وكرد للجميل، قامت الملكة بإرسال الصورة التي التقطها مصورها الخاص مؤطرة بالتاج الملكي للموظف الذي صنع القهوة حينها وكتبت عليها بخط يدها: “تحياتي جورج.. لقد صنعت يومي”.وعبرالموظف عن امتنانه لرد الملكة وهديتها له قائلا: “يا لها من لفتة لطيفة من ملكتنا الجميلة التي تذكرت الشخص الذي صنع لها قهوتها”.

وأضاف: “بصراحة لقد أتممت يومي..شكرا لك جلالة الملكة”.

وتشتهر الملكة رانيا العبدالله بالكثير من مواقفها العفوية المصحوبة بالتواضع، حيث لا يتوانى رواد مواقع التواصل بنشر القصص الموثقة عن خصال الملكة الحميدة .

الملكة تزور محل حلويات متواضع في وسط البلد

ووثق مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا زيارتها لأحد محلات الحلويات القديمة والشهيرة بمنطقة وسط البلد.

وبحسب الفيديو، فقد دخلت الملكة رانيا على المحل وقامت بالسلام على صاحبه “أبو محمد”، وقامت بتبادل الحديث معه حول أكثر منتجاته تميزا.وبلهجتها العامية، خاطبت الملكة رانيا مالك المحل “أبو محمد” قائلة: “بسمع أنه جوز الهند والهريسة عندك احسن إشي”.

سبب شهرة المحل

وسألت الملكة رانيا صاحب المحل عن أسباب تميزه قبل أن يخبرها بأنهم من المحلات القديمة التي تملك الخبرة منذ أكثر من 60 عاما.

وأظهر الفيديو لحظة تذوق الملكة رنيا أحد المنتجات من يد “أبو محمد”، لتكيل المديح عليه بأنه “كثير طيب”، في إشارة إلى تواضعها.