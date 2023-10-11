متحدث عسكري إسرائيلي ينصح الفارين من غزة بالتوجه لهذه الدولة العربية!

الرياض - محمد الاطلسي - قال متحدث عسكري إسرائيلي، إنه ينصح الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر.

وأضاف اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيشت، كبير المتحدثين العسكريين، في مؤتمر صحافي: "أنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن المعبر الحدودي بين غزة ومصر مغلق حاليا.

وتابع اللفتنانت كولونيل هيشت: "أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا.. وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك".

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت أن دعوات النزوح من قطاع غزة وتفريغ القطاع من سكانه كفيلة بتصفية القضية الفلسطينية ذاتها