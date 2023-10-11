إسرائيل .. هذا هو موعد الهجوم البري على غزة !

الرياض - محمد الاطلسي - صرح مصدر أمني إسرائيلي، بأن الهجوم البري بات الآن "حتميا"، وذلك بعد الضربات الجوية.

وأوضح المصدر الأمني أنه يعتقد أن الاجتياح البري الإسرائيلي "لا يمكن تفاديه بسبب الثمن الباهظ الذي دفعناه سيكون هذا بعد الضربات الجوية التي ينفذها سلاح الجو".

وأشار المصدر إلى أن الهدف هو "إضعاف الطرف الآخر، وفي غضون هذا جعْل الأفراد يفرون (من المناطق المكدسة)، ويتعلق الأمر أيضا بحجم القوة والاستراتيجية وعنصر المفاجأة.

ومن جانبه، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حديثه للجنود قرب سياج غزة: "بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقا من الأرض أيضا".

وتابع: "سيطرنا على المنطقة منذ اليوم الثاني ونحن في حالة هجوم، مضيفا أن "الهجوم البري قد يكون أكثر فعالية في قتل مسلحي حماس وتدمير سلسلة قيادتهم".