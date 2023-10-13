نداء عاجلا توجهه مصر لجميع الدول بشأن غزة

الرياض - محمد الاطلسي - دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالبت مصر بتقديم المساعدات تخفيفا عن الشعب الفلسطيني واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، ودعت إلى إيصال المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي سيستقبل المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية.

وأكدت مصر على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

كما أكدت وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، على أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى. وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.