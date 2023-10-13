امريكا تكشف عن دولة عربية أخبرت إسرائيل بـ‘‘طوفان الأقصى’’ قبل 3 أيام والأخرى تنفي ذلك !

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مسؤلان أمريكيان، فشل مخابرات بلادهما كما فشلت المخابرات الإسرائيلية، في كشف تحركات حركة حماس، قبيل انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، فيما أشار أحدهما إلى أن دولة عربية أبلغت الاحتلال بالعملية قبل انطلاقها.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، الأربعاء، في مؤتمر صحفي: "نعلم أن مصر حذرت الإسرائيليين قبل 3 أيام من احتمال وقوع حدث مثل هذا، ونعلم أن هذا قد تم التخطيط له ربما منذ عام مضى".

من جانبه، قال النائب ديفيد كوستوف: "لقد خذلتنا استخباراتنا. من المؤكد أن الاستخبارات الإسرائيلية فشلت، لكن استخباراتنا فشلت أيضًا"

وفي وقت سابق، نفى مسؤول مصري علم بلاده بالتحضيرات التي تجريها حماس قبيل اجتياح غلاف غزة.