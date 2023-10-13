رقم صادم .. السعودية بيع أغلى لوحة سيارات في العالم بثمن فلكي لا يصدقه العقل

الرياض - محمد الاطلسي - اشترى شاب سعودي، لوحة سيارات تحمل حرف الـ "ط" والرقم "1"، بمبلغ وصل إلى أربعة ملايين و150 ألف

ريال، أي ما يعادل 1.10 مليون دولار أميركي تقريبا، في مزاد تابع لوزارة الداخلية السعودية.

وبحسب موقع "أريبيان بيزنس"، فإن اللوحة التي بيعت بأكثر من 4 ملايين ريال تعد أغلى لوحة من "الفئة الماسية"، تباع حتى الآن في المزاد الذي يعتبر الأول من نوعه في البلاد.

وبيعت لوحة أخرى تحمل الحرف "ع" والرقم "4" بمبلغ 2.710 مليون ريال، ولوحة ثالثة بمبلغ 1.470 مليون ريال وتحمل الحرف "م" والرقم "22".

من جانبها ذكرت صحيفة "عاجل" الإلكترونية، أن المزاد الذي جرى إطلاقه على منصة "أبشر"، التابع لوزارة الداخلية السعوية، لبيع اللوحات المميزة سوف يستمر حتى اليوم الخميس.