شرط وحيد تضعه إسرائيل لتنفيذ هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة.. اتفرج ماهو؟

الرياض - محمد الاطلسي - قالت إسرائيل، الخميس، إنه لن تكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها، وذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح".

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر، الخميس: "المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين".

ورد وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالقول إنه لن يكون هناك أي استثناء من الحصار بدون تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وكتب على منصة إكس: "مساعدة إنسانية لغزة؟ لن يتم رفع أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم".

وتابع: "إنسانية مقابل إنسانية، ولا ينبغي لأحد أن يعطينا درسا في الأخلاق".