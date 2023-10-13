اليك الحل السحري والنهائي لعلاج البواسير الداخلية والخارجية بدون جراحة.. لن يخطر على بالك

الرياض - محمد الاطلسي - الإصابة بالبواسير من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وبصفة خاصة السيدات المرضعات والحوامل، فهي من الأمراض التي تسبب الكثير من الألم وتعيق الأشخاص من القيام بواجباتهم على أكمل وجه، علاوة على ذلك تختلف أعراض الإصابة بالبواسير الداخلية عن الإصابة بالبواسير الخارجية حيث يتمكن الطبيب من رؤية البواسير الخارجية أما الداخلية فيمكن تشخيصها من خلال فحص القناة الشرجية والمستقيم، وقد يلجأ الأشخاص إلى استخدام العقاقير الطبية لتخفيفة آلامها، لكن يمكنك الآن علاج البواسير الداخلية والخارجية من خلال وصفات منزلية باستخدام مكونات طبيعية قد يصفها لها أخصائي الطب البديل.

الثلج من المواد التي أثبتت بجدارة مدى فعاليتها في علاج آلام البواسير لأنه يخفف من التورم والالتهاب، فضلا على ذلك يعمل على انقباض الأوعية الدموية، لذلك يعد من النصائح الأولى التي يوصى بها في علاج البواسير الخارجية ويمكن استخدامه من خلال ما يلي:

الملح من المواد الطبيعية الفعالة التي تستخدم لعلاج البواسير، وذلك بفضل خصائصه العلاجية الموجودة بداخله التي تساعد على تقليل الالتهاب وتخفيف الإصابة بالتشنجات العضلية ويمكن استخدامه كالتالي:

قوم بوضع 3 ملاعق كبيرة من الملح مع كمية مناسبة في طبق عميق ويتم الجلوس به لمدة تتراوح بين 10 و 20 دقيقة

ثم نقوم بعمل خلطة منزلية، من خلال دمج كمية متساوية من الملح والجليسرين الطبي، ويتم وضعها على قطعة من القطن أو الشاش ثم نقوم بوضعها على المنطقة المصابة لمدة ربع ساعة.

استخدام خل التفاح

يساعد خل التفاح على تخفيف آلام الأوعية الدموية المنتفخة ، ويقلل من التورم والحكة في المكان المصاب ويمكن استخدامه من خلال ما يلي:

وضع كوب من خل التفاح إلى حمام الماء الدافئ، ويتم الجلوس به لمدة 10 دقائق

ينصح بعدم وضع خل التفاح مباشرة على المنطقة المصابة لأنه من الممكن أن يسبب زيادة التهابها