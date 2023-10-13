الطيران الإسرائيلي المحتل يلقي منشورات تدعو أهالي شمال غزة الى هذا الأمر العاجل

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو إلقاء الطيران الإسرائيلي منشورات فوق مناطق قطاع غزة، لدعوة سكان شمال غزة إلى ترك منازلهم والتوجه جنوباً.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه من "المستحيل"إجلاء المرضى من مستشفيات شمال غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي حث في وقت سابق اليوم "كافة سكان شمال غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً"، موضحاً أنهم لن يتمكنوا من العودة إلا عندما يتم إصدار إعلان آخر يسمح بذلك.

فيما رأى عدد من المراقبين أن هذا الإنذار قد يكون مؤشراً لتوغل بري وشيك شمال القطاع، لاسيما أن كافة المعطيات العسكرية والتعزيزات التي دفع بها نحو حدود القطاع تشي بذلك.