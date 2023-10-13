وزارة الموارد البشرية تقوم بتوضيح كافة الشروط للتقديم في حساب المواطن

الرياض - محمد الاطلسي - هل تبحث عن طريقة تقديم اعتراض لوزارة الموارد البشرية؟ قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح كافة الشروط لحساب المواطن، يقدم الدعم للمواطنين من أجل مساعدة بسبب ظروف الحياة وأعبائها، يمكنك التقديم في أي وقت إذا كانت تستوفي الشروط، لو لم تلقي الموافقة بعد التقديم و كانت تنطبق عليك كافة الشروط يمكنك الآن تقديم اعتراض من خلال بوابة “حساب المواطن” سوف يتم الرد عليك، تابع معنا عبر جريدة لحظات نيوز للتعرف على الخطوات الواجب اتباعها. ما هي طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن؟

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تأتي طريقة التقديم على الاعتراض في حساب المواطن في المملكة العربية السعودية كالآتي:

ادخل على البوابة الرسمية لــ حساب المواطن من “هُنــــــــــا“.

إدخال البيانات المطلوبة منك في الحقول الخاصة بها مثل كلمة المرور واسم المستخدم.

اختر من الايقونات الموجوده امامك خيار قائمة دراسة الأهلية للمستفيد.

ثم من الخيارات الموجودة اضغط على زر “غير مؤهل”.

خلال ثواني يتم ظهور كافة التفاصيل التي توضح عدم الإستحقاق.

يمكنك الان إدخال كافة البيانات للاعتراض على قرارهم.

يجب تقديم إثبات على كل قرار تم الرفض بسببه من خلال إرفاقها مع الاعتراض.

تأكد من كافة البيانات المرسلة قبل الضغط على زر الإرسال.

إضغط على زر إرسال ويتم إرسال كافة البيانات.

طريقة الاستعلام على حساب المواطن

إن كُنت تريد الاستعلام على حساب المواطن، عليك اتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلى بوابة “حســـاب المـــواطن“.

اختر حساب مواطن.

ادخل البيانات المطلوبة من المستفيد.

اختر من الايقونات خيار الدراسة الاهلية.

عليك التأكد منها وأنها صحيحة.

سوف يظهر لك من خلال على الشاشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمستفيد وهل هو مؤهل أم لا.

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كم تستغرق مدة الاعتراض؟

بعد التقديم على الإعتراض من خلال المنصة الخاصة بحساب المواطن، من خلال هذه الفترة إلى حوالى 3 أشهر سوف تظهر لك نتيجة الاعتراض من خلال الموقع كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سوف يتم الإعلان عن النتائج لكافة المتقدمين خلال هذه الفترة يمكنك الانتظار، يقدم هذا الدعم من خلال الديوان الملكي في المملكة لمساعدة المواطنين وتوفر لهم حياة مستقرة خاصًة غي في ظل الظروف التي يمر بها العالم من أمراض و صراعات.