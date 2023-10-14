طائر حذرنا منه الرسول ﷺ وقال فيه اقتـ.ـلوه إن وجدتموه حتى في الحرم وقد إكتشف العلماء مؤخرا أن له سر كبير؟

الرياض - محمد الاطلسي - باحثون في جامعة سيدني الأسترالية وجدوا شيئاً غريباً .. أن طائر الحدأة (بكسر الحاء وفتح الدال يتعمد إشعال الحـ ـرائق في الغابات بطريقة احترافية يستخدم منقاره ومخالبه ويحاول توسيع هذه الحرائق مع زملائه.

هذه الظاهرة أدهشت العلماء .. كيف تتمكن هذه الطيور من إشعال الحرائق ونشرها لأوسع نطاق ممكن؟ من الذي علمها ذلك؟ نتائج البحث نشرت في مجلة إثنبولوجى في يناير 2018 ويقول الباحثون إن هذه الطيور المؤذية تنشر الحرائق لتوسع مناطق صيدها وتستخدم تقنيات عالية في ذلك والسكان المحليون في أستراليا يعرفون ذلك منذ زمن.

طبعاً هذه الطيور تعتبر ضارة للإنسان ويجب التخلص منها لدرء شرها…. هذا التحذير يطلقه العلماء اليوم فقط القرن الحادي والعشرين ولكن قبل أربعة عشر قرناً، أي في القرن السابع … النبي الكريم حذر من ذلك بل وأمر بقتلها حتى لو وجدت في الحرم حيث يحرم الصيد وقتل الحيوانات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس) من الدواب ، كلَّهنَّ فاسق ، يقتلن في الحرم : الغراب ، والْحِدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور [رواه البخاري ومسلم].

وهذه الأنواع الخمس وهي: الغراب، وهو طائر أسود معروف، وهو ينقر ظهر البعير وينزع عينه، ويختلس أطعمة الناس. والحدأة، وهي نوع من الطيور تخطف أطعمة الناس والفأرة، والمراد فأرة البيت وهي الفويسقة. والعقرب، وهي حشرة صغيرة لها ثماني أرجل، وعيناها في ظهرها، تلدغ وتؤلم إيلاما شديدا، ومنها ما تكون لدغته قـ ـاتلة والكلب العقور، وهو كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم.

فهذه الأنواع الخمسة لا جناح على المحرم في قتـ ـلها في الحرم، وأذن في قتـ ـلها لضررها وإيـ ـذائها للناس وقد ذكر الكلب العقور لينبه به على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة يسمى والمغالبة، والكلب العقور هو كل ما يفترس . لأنه في اللغة كلبا، وذكر العقرب لينبه بها على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس، وكذلك ذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة، وذكر الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاء. أو نص من كل جنس على صورة من أدناه تنبيها على ما هو أعلى منها، ودلالة على ما كان في معناها، فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه، وعلى الفأرة تنبيه على ما يؤذي من الحشرات، وعلى العقرب تنبيه على الحية، وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي أعلى منه.