سفارة اليمن بالعاصمة السعودية الرياض تصدر اعلانا جديدا يخص يوم غد الأحد!

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض، يوم الخميس، إعلانا جديدا.

وقالت السفارة، إن يوم الأحد القادم إجازة رسمية بمناسبة العيد الوطني الستين لثورة أكتوبر الخالدة.

وبالمناسبة رفعت قيادة السفارة أسمى التهاني وأجلَّ التبريكات إلى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس وإلى الشعب اليمني العظيم، وإلى كافة المواطنين اليمنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت أن الاحد القادم اجازة رسمية عوضا عن يوم السبت الذي يصادف ذكرى ثورة 14 أكتوبر المجيدة.