ملياردير كويتي يعلن عن استئجار باخرة كبيرة لنقل مقاتلين الحوثي لتحرير جولان من الاحتلال الإسرائيلي ومساندة المقاومة الفلسطينية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن ملياردير كويتي تكفله باستئجار باخرة كبيرة لنقل المقاتلين من جماعة الحوثي، عبر البحر من اليمن إلى العراق، ومنها إلى سوريا برًا وصولا إلى الجولان السوري المحتل، لتحرير من الاحتلال الإسرائيلي ومساندة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأكد الكويتي عبدالرحمن صويحي بن رميح، أنه على استعداد لتجهيز الباخرة، ونقل المقاتلين الحوثيين، مع توفير مستزمات السفر من طعام وشراب، وإيصالهم إلى العراق، حيث الجماعات الشيعية الموالية لإيران، على أن يتوجهوا بعدها إلى سوريا، لتحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، في رده على محمد علي الحوثي، حيث قال في منشور إن جماعته طلبت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فتح مسار، لما وصفه “التحام المجاهدين من أبناء الشعب اليمني مع إخوانهم المجاهدين في غزة”، وقال إن ذلك مطلب عروبي، وأن جماعته لا زالت بانتظار الرد، سواء العلني أو عبر قنوات الحوار المفتوحة مع المملكة.

وتناسى محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، أن جماعته وعلى لسان زعيمها ومتحدثيها العسكريين، أعلنوا أكثر من مرة، امتلاكهم لأسلحة تصل إلى إسرائيل وهددوا بضرب المصالح الإسرائيلية في المنطقة.