هل انت منهم..بعد القرار والمرسوم الصادر أمس بتوفير إقامات مجانية للوافدين من هذه الجنسيات! قدم الان

الرياض - محمد الاطلسي - الوافدون في المملكة العربية السعودية يُمثلون نسيجًا متنوعًا من الثقافات والخلفيات، وقد اتخذت الحكومة السعودية خطوة كبيرة نحو دعمهم. ففي خطوة مُشرفة، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيف العبء المالي لهؤلاء الأفراد. وبهذا، نشعر بنسيم التغيير الذي يُحمل معه روح التسهيل والتخفيف.

البداية كانت مع إعلان الوزارة حول تقديم تجديد الإقامة المجاني لبعض فئات الوافدين ابتداءً من 2023/2024. هذا القرار لم يكن مجرد قرار إداري، بل هو رسالة واضحة من الحكومة السعودية بأنها تُقدر الوافدين وتسعى لجعل حياتهم أسهل وأكثر راحة.

الفئات المستفيدة من التجديد المجاني

لكن، من هم الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا القرار؟ دعونا نلقي نظرة على هؤلاء:

• المتدربون العسكريون: هؤلاء الذين يتدربون في المنشآت الأمنية سيحصلون على إعفاء كامل من الرسوم المتعلقة بتجديد الإقامة.

• زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات: الحكومة السعودية أرادت أن تُظهر تقديرها لهؤلاء النساء، وبالتالي تم توفير التجديد المجاني لإقامتهم.

• فئة المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية: خاصة الذين تم تقاعدهم عن العمل، يُعتبرون الآن من المستفيدين من هذا القرار.

• الموظفون في السفارات: خاصة الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية، فهم الآن تحت حماية هذا القرار.

• العمال في المنازل والزراعة: بما في ذلك السائقين تحت الكفالة الفردية.

• المقيمون المعالجون: وهنا نتحدث عن الأبناء والزوجات.

نعيش في عصر السرعة والتطور، ومعه تتغير القوانين والتشريعات. ومن هذه التغييرات، نلاحظ التغيير في رسوم تجديد الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا المقال، سنتناول تلك الرسوم قبل أخذ القرار الجديد، مع الإلمام بالشروط والخطوات المتبعة.

رسوم تجديد الإقامة قبل القرار

• العاملة المنزلية: تبلغ رسوم تجديد الإقامة للعاملة المنزلية 600 ريال.

• رسوم العامل الوافد: وهي تُقدر بقيمة 1000 ريال.

• رسوم المرافقين: تصل إلى 2000 ريال.

شروط تجديد الإقامة لعام 1445

الجدير بالذكر أن تجديد الإقامة للوافدين يتطلب الالتزام بعدة شروط ومعايير حتى يتم التجديد بنجاح، ومن هذه الشروط:

• جواز السفر يجب أن يكون ساري المفعول، وألا يقل عمر المتقدم عن 6 أشهر.

• يجب أن يكون المقيم داخل المملكة العربية السعودية.

• التسجيل للأفراد في الجواز السفر للشخص المستفيد.

توفير جواز سفر خاص بكل فرد من الأسرة.

• دفع الرسوم المطلوبة.

• دفع جميع المخالفات المرورية المستحقة.

• ضرورة عدم وجود بلاغات بالغياب أو الهروب عن العمل.

الخطوات لتجديد الإقامة والدفع لعام 1445

والآن، بعد الوقوف على الشروط، دعونا نتناول الخطوات اللازمة لتجديد الإقامة:

• تسجيل الدخول عبر منصة “أبشر”.

• اختيار خدمة أحد أفراد العائلة.

• النقر على خانة “تجديد الإقامة”.

• تحديد أفراد الأسرة الذين تود تجديد إقاماتهم.

• الدفع الإلكتروني أو عبر ماكينة الصراف الآلي.