بعد زواجهما..رجل يكتشف انه متزوج من ذكر .. ردة فعله صدمت الجميع!! صور

الرياض - محمد الاطلسي - تزوج إمام مسجد في أوغندا، زواجاً تقليدياً، ليكتشف بعد أسبوعين أن زوجته ما هي إلا رجل، يمارس عليه الاحتيال والسرقة.

ونشرت صحيفة محلية، عن الشيخ محمد موتومبا، إمام مسجد نور في منطقة كيونجا، أنه كان يبحث عن امرأة ليتزوجها، والتقى فتاة ترتدي الحجاب، أعجبته وحين طلب منها الزواج وافقت، ولكنها قالت إنه لا يمكن الدخول بها شرعا إلا بعد دفع المهر لخالتها. وكان ماطلبت الزوجة،وبعد إتمام دفع المهر خلال أسبوعين إلى خالتها، زعمت أنّها في فترة الحيض ولا يجوز الدخول بها. فيما وقام جيران العرسين، باستدعاء الشرطة، لرؤيتهم العاروس وهي تقفز من على جدار المنزل وتحمل بيدها أدوات المنزل، ليتبين أنه شاب ويحاول سرقة المنزل.

والجدير ذكره أنّ ضابط التحقيقات الجنائية في مقاطعة كيونجا، إسحاق موجيرا، صرّح للإعلام قائلاً: بعد الفحص الشامل، والتأكد من أن السيدة ذكر، تم إبلاغ زوجها الذي كان مرافقها إلى مركز الشرطة، ولم يكن مصدقا وطلب من الشرطة السماح له بالتأكد بنفسه .. وعندما تأكد من ذلك، حينها رفع شكوى على “زوجته” بأنها ذكر وقامت بالنصب عليه، وتزويره في الأوراق الرسمية، وانتحال صفة سيدة، حتى يتمكن من الحصول على أمواله واستردادها.