"رجل الظل".. الكشف عن هوية المخطط لشن الهجوم على إسرائيل وأبرز المعلومات عنه

الرياض - محمد الاطلسي - أطلقت حركة حماس على الهجوم الذي خططت له على إسرائيل اسم "طوفان الأقصى". ويدخل التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحماس يومه الخامس.

طوفان الأقصى وأعلن المطلوب الأول لإسرائيل، قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، اسم العملية في تسجيل صوتي تم بثه عندما أطلقت حماس آلاف الصواريخ من قطاع غزة يوم السبت الماضي.

بداية التخطيط وبحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر مقرب من حماس، فإن الضيف بدأ التخطيط للعملية الدامية في إسرائيل، بعد مداهمة تعرض لها المسجد الأقصى في مايو 2021. ونجا الضيف من 7 محاولات إسرائيلية لاغتياله، آخرها في عام 2021، وقلما يتحدث الضيف، ولا يظهر أبدا على العلن. صور:

ولا تتوافر سوى 3 صور للضيف: إحداها وهو في العشرينات، وأخرى وهو ملثم، والثالثة لظله وهي التي غالباً يتم استخدامها أثناء خطاباته. الولادة: ولد الضيف باسم محمد المصري عام 1965 في مخيم خان يونس للاجئين الذي أنشئ بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، واشتهر باسم "محمد الضيف" بعد انضمامه إلى حماس خلال الانتفاضة الأولى، أو الانتفاضة الفلسطينية، التي بدأت عام 1987.

اعتقال: وقال مصدر في حماس إن إسرائيل اعتقلت الضيف عام 1989 وقضى نحو16 شهرا في الأسر. الفيزياء: وحصل الضيف على شهادة في العلوم من "الجامعة الإسلامية" بغزة، حيث درس علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء. وأبدى انجذابه للفنون أيضا إذ ترأس لجنة الترفيه بالجامعة وأدى أدوارا في أعمال كوميدية على خشبة المسرح.

طور صنع القنابل: وبعد ترقيه في صفوف حماس، طوّر الضيف شبكة أنفاق للحركة وطور مهارات صنع القنابل. وهو يتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل منذ عقود.

ويظهر في مقاطع الفيديو ملثما، أو يظهر له مجرد ظل. وقال المصدر المقرب من حماس إن الضيف لا يستخدم التكنولوجيا الرقمية الحديثة مثل الهواتف الذكية، مضيفاً أنه "رجل الظل".

الإعداد للهجوم: وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، قال المصدر المقرب من حماس إن قرار الإعداد للهجوم تم اتخاذه بشكل مشترك بين الضيف قائد هيئة أركان كتائب القسام، ويحيى السنوار زعيم حماس في غزة، ولكن كان من الواضح من كان العقل المدبر.