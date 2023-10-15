هزت المملكة .. خادمة فلبينية تنتقم من كفيلها السعودي بطريقة وحشية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزراة الداخلية السعودية، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق خادمة فلبينية قتلت مخدومها في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، بينما كان نائما في فراشه.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية، أن الخادمة "روسيليا باكونا أجمهول كانت قد أقدمت على قتل المواطن السعودي حميد بن تركي بن حايف الفضلي، وذلك بطعنه وهو على فراشه بسكين في وجهه مما أدى لوفاته".

وأشار البيان إلى الخادمة الفلبينية كانت قد "شرعت أيضا في قتل إحدى بنات المجني عليه أثناء نومها عن طريق طعنها عدة طعنات بسكين وضربها بمطرقة في وجهها ورأسها، مما أدى لإصابتها".ونوه البيان كذلك إلى الخادمة حاولت الانتحار، بعد اقترافها الجريمة، مما أدى إلى تعرضها لعدة إصابات، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس). .

وبعد أن ألقت السلطات المختصة في محافظة حفر الباطن القبض على أجهمول، اعترفت الأخيرة بما نسب إليها من جرائم، وجرى أحالتها إلى المحكمة العامة التي أصدرت بحقها "صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها والحكم عليها بالقتل حدا لقتلها المجني عليه"، فيما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وجرى تنفيذ حكم القتل بروسيليا باكونا أجمهول، الثلاثاء، بمحافظة حفر الباطن، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.