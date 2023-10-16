وسائل التواصل الاجتماعي تضج بأنباء خطوبة إعلامية يمنية من رجل اعمال خليجي !

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن، خلال الساعات الماضية بأنباء خطوبة إعلامية يمنية من رجل أعمال خليجي.

وفور نشر الاعلامي الرياضي اليمني على صفحته بالفيسبوك خبر خطوبة اعلامية يمنية على رجل اعمال خليجي , تضاربت التكهنات عن هوية الاعلامية اليمنية .

وفي وقت زعم بعض الناشطون أن الإعلامية هي مقدمة البرامج على قناة السعيدة، مايا العبسي، فقد تحدث آخرون عن إعلامية يمنية أخرى.

وقال ناشطون إن الإعلامية هي المذيعة "ناهد الأحمد"، وهي إعلامية يمنية رياضية تعيش في العاصمة السعودية الرياض.

الجدير بالذكر أن الإعلامية الأحمد، لم تعلق على الأنباء المتداولة حتى الآن.