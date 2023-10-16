اتفرج بالفيديو .. حاخام يهودي يصرخ داخل الكنيست الإسرائيلي ويضرب زملائه مرددا "موعد اللعنة قد حان انتشروا في الأرض" !

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول حاخام ينفعل على الحاخامات ويصرخ في الكنيست بسبب أفعال الجيش الإسرائيلي ضد غزة عقب هجوم حماس.

وقال الحاخام في الفيديو : اخرجوا من فلسطين فإن موعد اللعنة علينا قد حان انتشروا في الأرض قبل أن يقضى عليكم دفعة واحدة !.

وأظهر الفيديو الحاخام يضرب زملائه داخل الكنيست على وجوههم ويركلهم بقدمه ويصرخ منفعلا .

وتدخل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية، اليوم الأحد، يومها التاسع من التصعيد، حيث تجددت الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة منذ الصباح الباكر، مع سماع دوي إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة على حدود القطاع، فيما دوت صفارات الإنذار في أسدود وبلدات غلاف غزة، بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي.