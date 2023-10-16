اتفرج زوجة سعودية أرادت ان تفاجئ زوجها وهو نائم فتسببت في كارثة لا تخطر على بال أحد

الرياض - محمد الاطلسي - تحتوي على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة ‏الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، ‏وقد تقتل آكلها. ‏ وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في ‏بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.‏ جبن كاسو مارزو هذا النوع من الجبن يحتوي على بعض الديدان في داخله، وهو ‏ليس على قائمة الأطعمة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ‏لخطورته على الصحة، لا سيما عندما تكون الديدان بداخله نافقة.‏ ويمكن أن يسفر تناول هذا الجبن حال فساده عن اضطرابات في ‏المعدة وقيء وإسهال‎.‎ عشبة الراوند ‏ توجد عشبة الراوند بين مكونات العديد من الحلوى والمشروبات ‏البريطانية، لكن الأوراق الخضراء المتصلة بتلك السيقان تحتوي ‏على نوع من السم، الذي قد يؤدى للوفاة حال تناول كمية كبيرة ‏منها ‎ ‎ الفاصوليا الحمراء الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من ‏تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها ‏إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك ‏الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ‏ثم غَليها ببطء‎.‎

جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التى تعطي نكهة مميزة للأطعمة، لكن لها ‏آثارا جانبية بشعة حال تناولها بكميات كبيرة، كالغثيان والألم ‏وقِصَر النفَس بل وحتى النوبات فضلا عن أعراض نفسية ‏أخرى‎.‎

تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة تدحرج مركبة وسقوطها داخل أحد الأودية في محافظة جدة، بعد أن فقدت السيدة التي تقودها السيطرة عليها. وأظهر الفيديو الذي وثقه صاحب المركبة، لحظة سقوط السيارة وبداخلها زوجته، قائلًا: “هذي نهاية سواقة الحريم.. جاءت الحرمة مدحدرة ما وقعت إلا في الوادي.. أهم شيء الحمدلله على سلامتها[ وذكر مغردون أن المرأة أرادت أن تفاجئ زوجها أثناء نومه بغسيل سيارته، إلا أنها أثناء قيادتها للمركبة فقدت السيطرة عليها من بوابة المنزل حتى سقطت في الوادي ولم تتمكن من الخروج