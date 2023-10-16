ستتفاجئ !..هل إبليس يتكاثر !!! ومن هم أولاده؟؟ إجابة صادمة لـــ 99 % من الناس

الرياض - محمد الاطلسي - إن ابليس هو الشيطان الذي يعتقد المسلمون أنه يحاول إغواء البشر ودفعهم إلى الخطيئة والمعصية،

وهو من الجن التي خلقها الله تعالى.

يعتقد المسلمون أن ابليس كان من الملائكة الذين كانوا يعبدون الله تعالى، ولكنه رفض أن يسجد لآدم عليه السلام،

وذلك لأنه كان يعتبر نفسه أفضل من آدم عليه السلام، وهذا الرفض جعل الله يطرده من جنة الخلد.

منذ ذلك الحين، يحاول ابليس إغواء البشر ودفعهم إلى الخط@يئة والمعصية، ويستخدم كل الطرق الممكنة لتحقيق هذا الهدف،

مثل الوسواس والتلقين والتحريض على الشر والإثارة للنزاعات والفتن.

ولكن المسلمين يؤمنون بأن الله تعالى هو المسير لكل شيء، وأن ابليس لا يملك أي قدرة على إيذاء البشر بدون إذن من الله،

وأن الحماية من ابليس تأتي من الاستعاذة بالله والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار، والالتزام بالأخلاق الحميدة

والتقرب من الله بالأعمال الصالحة.

ويعتبر ابليس من أعداء الله وأعداء الإنسان، ويحذر المسلمون من الوقوع في فخه ومحاولة إتباع نصائحه وإغوائه،

ويجب عليهم البقاء على الحذر والتمسك بالإيمان والتوكل على الله تعالى في كل الأحوال.

هناك العديد من الأخطاء التي يجب على المسلمين تجنبها لعدم الوقوع في فخ ابليس، ومن هذه الأخطاء:

1- الاستهانة بالشيطان: يجب على المسلمين أن يعرفوا أن الشيطان لديه قوة كبيرة في إغواء النفوس، وأنه يستخدم كل الطرق الممكنة لإيقاع البشر في فخه، ولذلك يجب الحذر منه وعدم الاستهانة به.

2- الاستماع إلى الوسواس: يجب تجنب الاستماع إلى الوسوا@س الذي يضعه الشيطان في النفس، والتي تحث على الخط@يئة والمعصية، ويجب الالتزام بالأخلاق الحميدة والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار.

3- الاقتراب من المحرمات: يجب تجنب الاقتراب من المحرمات والأعمال الرديئة التي تغضب الله تعالى، والتمسك بالأعمال الصالحة التي ترضي الله تعالى.

4- الاهتمام بالشهوات: يجب على المسلمين تجنب الانغماس في الشهوات والملذات الدنيوية، والتحكم في النفس والتمسك بالأخلاق الحميدة.

5- الاستسلام للإغراءات: يجب على المسلمين عدم الاستسلام للإغراءات التي يضعها الشيطان في طريقهم، والتمسك بالإيمان والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار.

يجب على المسلمين أن يكونوا على حذر دائم من فخ الشيطان، وأن يتمسكوا بالإيمان والأخلاق الحميدة،

والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار، والالتزام بالأعمال الصالحة التي ترضي الله تعالى.

عبدة الشيطان ” ابليس ” يعتقدون ان ابليس يتكاثر وله ابناء فما صحة ذلك !!

يعتبر عبادة الشيطان من الأفكار والمعتقدات المنحرفة والمقلوبة التي تخالف تعاليم الإسلام

وتدعو الإنسان إلى الضلال والفساد. وتعتبر هذه الأفكار منتشرة في بعض المجتمعات المرتبطة بالسحر والشعوذة

وتدعو الإنسان إلى الضلال والفساد. وتعتبر هذه الأفكار منتشرة في بعض المجتمعات المرتبطة بالسحر والشعوذة

والتي تتبع أفكاراً سحرية خاطئة ومخالفة للتعاليم الإسلامية.

وتعتقد بعض هذه المجتمعات أن الشيطان هو إله ويستحق العبادة والتقرب إليه، ويتم التعبير عن هذا الاعتقاد

في العديد من الطقوس والشعائر الدينية والسحرية التي تجري في هذه المجتمعات.

ومن أهم خطورة هذه الأفكار والمعتقدات هي أنها تدفع الإنسان إلى الكفر والانحراف عن تعاليم الإسلام

وتؤدي إلى تدني مستوى الأخلاق والقيم الدينية والإنسانية.

وتحذر الشريعة الإسلامية بقوة من هذه الأفكار والمعتقدات، وتشدد على أن الشيطان هو عدو للإنسان وأن العبادة والتقرب إلى الله تعالى هي الطريق الصحيح للحصول على النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة.

ويجب على المسلمين توعية الناس بخطورة هذه الأفكار والمعتقدات ونشر الوعي الديني السليم

الذي يحث على العبادة الصحيحة والتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة وإحسان المعاملة،

وبذلك يكونون قد حموا المجتمع من الخطر الذي يهدد الإيمان والخلق الحميد.

فهل يتكاثر ابليس حقا ؟ و هل له اولاد !!

لا، لا يتكاثر ابليس بالمعنى الحرفي للكلمة، وذلك لأنه ليس كائناً حياً يتكاثر بالطريقة التي نعرفها في الأحياء الحية.

فالشيطان أو ابليس هو من الجن التي خلقها الله تعالى، وليس لهم نسل أو تكاثر كما نعرفه في البشر والحيوانات.

ويعتقد المسلمون أن الجن من الكائنات الخفية التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وأنها لها وجود حقيقي في العالم

الذي نعيش فيه، وقد ذكر القرآن الكريم عدة مرات وجود الجن، وأنهم يعيشون في مكان مختلف عنا ولهم عالمهم الخاص.

ويؤمن المسلمون بأن الشيطان أو ابليس يحاول إغواء البشر ودفعهم إلى الخطيئة والمعصية، ويستخدم كل الطرق الممكنة

لتحقيق هذا الهدف، ولا يملك أي قدرة على التكاثر أو الإنجاب، بل يحاول إغواء الناس بالتلاعب بعقولهم وإثارة الوسواس

والشهوات والشبهات في نفوسهم.

ويجب على المسلمين أن يتمسكوا بالإيمان والأخلاق الحميدة، وأن يحذروا من فخ الشيطان ويتوجهوا إلى الله تعالى

بالدعاء والاستغفار، والالتزام بالأعمال الصالحة التي ترضي الله تعالى.

علامات تدل على تقرب الشيطان لك و انك ممسوس مسا شيطانيا :

يعتقد المسلمون أن المس الشيطاني هو إحدى الظواهر الروحانية الخطيرة التي يمكن أن تؤثر على الإنسان،

ويتميز بوجود تأثير شيطاني على الشخص المصاب. ومن بين العلامات التي قد تدل على المس الشيطاني:

1- التغيير المفاجئ في السلوك والشخصية: قد يلاحظ الأشخاص المحيطون بالمصاب بالمس الشيطاني تغييرًا في سلوكه وشخصيته، وقد يصبح هذا الشخص غير متزن نفسيًا وعصبيًا وغير قادر على السيطرة على تصرفاته.

2- النوبات الصرعية والتشنجات الجسدية: قد يعاني المصاب بالمس الشيطاني من نوبات صرعية وتشنجات جسدية مفاجئة وغير مبررة، وقد تتسبب هذه النوبات في الإصابة بالإصابات الجسدية.

3- الحديث بأصوات غريبة: قد يتحدث المصاب بالمس الشيطاني بأصوات غريبة وغير مألوفة، وقد تكون هذه الأصوات خارجة عن إرادته وتتضمن ألفاظًا غير لائقة وغير مقبولة.

4- الرؤى والأحلام المزعجة: قد يعاني المصاب بالمس الشيطاني من رؤى وأحلام مزعجة ومخيفة،

وقد تتضمن هذه الرؤى والأحلام أشكالًا مخيفة وأصواتًا غير مألوفة.

5- الانطواء على النفس والابتعاد عن الأشخاص: قد ينعزل المصاب بالمس الشيطاني عن الناس ويبتعد عن الأصدقاء والعائلة،

وقد ينغمس في الصمت والانطواء على النفس.

ومن الجدير بالذكر أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود المس الشيطاني، وقد تكون نتيجة لحالات نفسية أخرى،

ولذلك يجب على المصاب بتلك العلامات الاستشارة بشكل عاجل مع الأطباء والمتخصصين لتشخيص الحالة وتقديم العلاج المناسب.

ما هي الأدعية التي يمكن أن نقرأها للحماية من الشيطان؟

هناك العديد من الأدعية التي يمكن قراءتها للحماية من الشيطان ومن وساوسه، ومن هذه الأدعية:

1- الأذكار اليومية: يجب على المسلمين الالتزام بالأذكار اليومية التي وردت في السنة النبوية الشريفة، مثل الأذكار المسائية والصباحية والأذكار بعد الصلوات، وهذه الأذكار تحمي المسلم من شر الشيطان ومن وساوسه.

3- قراءة آية الكرسي: تعتبر آية الكرسي من أقوى الأدعية التي تحمي المسلم من شر الشيطان ومن وساوسه، ويجب قراءتها بانتظام والتمسك بها في الصلوات وخارجها.

4- الاستعاذة بالله: يمكن للمسلمين اللجوء إلى الاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم، وهذا يعتبر وسيلة فعالة للحماية من الشيطان ومن وساوسه.

5- الدعاء والاستغفار: يجب على المسلمين الدعاء والاستغفار باستمرار، وطلب الحماية من الشيطان والسعي للتقرب من الله تعالى بالأعمال الصالحة، وهذا يمنح المسلم حماية قوية من شر الشيطان ومن وساوسه.

ويجب على المسلمين الالتزام بالأذكار والأدعية والعمل بالأخلاق الحميدة والتمسك بالدين والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والاستغفار، والالتزام بالأعمال الصالحة التي ترضي الله تعالى، وبذلك سيكونون في حماية قوية من شر الشيطان ومن وساوسه.