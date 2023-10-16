السعودية .. إعتقال شخصا بسبب "إيحاءات جنسية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الرياض - محمد الاطلسي - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في المملكة العربية السعودية بعد إعلان الأمن العام السعودي القبض على شخص تَلَفَّظَ بعبارات "خادشة للحياء" عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ضد شخص آخر.

وقال الأمن العام السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر "قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطن ظهر بمقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية".

وبحسب البيان فقد "جرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه".وتداول ناشطون بشكل كبير المقطع المصور الذي نشرته السلطات عبر حساب سناب الداخلية على تطبيق سناب شات.ونوه كثيرون بسرعة الداخلية بالتحرك والقبض على الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو.