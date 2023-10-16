تمويل شخصي 30 ألف من عبداللطيف جميل 1445 (تفاصيل اكثر)

الرياض - محمد الاطلسي -

من المهم لكل مواطن أو مقيم سعودي يحتاج إلى قرض صغير أن يعرف عن تمويل 30 ألف من شركة عبد اللطيف جميل، حيث تقدم شركة عبد اللطيف للتمويل القرض الشخصي بمدة استحقاق ميسرة تصل حتى 60 شهرًا أي خمسة سنوات كاملة، وسوف نعرض عبر موقع لحظات نيوز التمويل الشخصي عبد اللطيف جميل للتمويل.

تعد شركة عبد اللطيف جميل للتمويل من الخيارات الأفضل للتمويل في السعودية من حيث الشروط المسيرة، وطريقة التقديم البسيطة، سوف نشرح خطوات الحصول على تمويل 30 ألف من خلال اتباع الآتي:

زر موقع شركة عبد اللطيف جميل للتمويل عبر الرابط المباشر “من هنا“ توجه إلى حاسبة التمويل من واجهة الموقع. ادخل قيمة القرض المطلوب. ثم اكتب دخلك الشهر في الحثل المناسب. ثم حدد مدة الاستحقاق ما بين سنة وحتى خمسة سنوات. من ثم اضغط على زر (حساب التمويل). سوف تظهر نتيجة تقديرية للحساب توضح قيمة الاستحقاق الإجمالية والشهرية، والنسبة السنوية. في حالة كان الحسب مناسب انقر فوق زر (تقديم طلب الآن). تابع الإجراءات من خلال تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل سليم.

شروط الحصول على تمويل شخصي من عبد اللطيف جميل

ذكرنا أن تمويل 30 ألف من شركة عبد اللطيف جميل يتميز بشروطه الميسرة، ولكن لم نذكرها بعد لذا سوف نعرضها في النقاط التالية:

لا يشترط الحصول على التمويل وجود كفيل.

متاح طلب التمويل للمقيمين والمواطنين السعوديين، سواء يعملون في القطاع الخاص، أو الحكومي وشبه الحكومي.

في حال كان المتقدم غير سعودي يجب أن تكون جهة عمله من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي.

أما عن الراتب الشهري فيجب ألا يقل عن 3,000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على تمويل بحد أدنى 10,000 ريال سعودي، وبحد أقصى 100,000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على التمويل بمدة استحقاق بداية من سنة وحتى خمسة سنوات.

متطلبات التمويل الشخصي من شركة عبد اللطيف جميل

ومثلما في الشروط؛ فإن المتطلبات كذلك مسيرة حيث لا يحتاج الحصول على القرض سوى تحضير الأوراق التالي:

تقديم الهوية الوطنية للمواطنين، بشرط أن تكون الهوية سارية المدة.

وكذلك الأمر يقدم المقيمين هوية المقيم في مدة صلاحيتها.

تقديم تعريف براتب مقدم طلب التمويل.

صورة طبق الأصل من خطاب الآيبان، أو من البطاقة المصرفية بشرط ان يكون موضح فيها رقم الآيبان الخاص بحسب المتقدم.

في الختام نكون قد عرضنا خطوات التقديم طلب التمويل الشخصي من عبد اللطيف، حيث تتم عن طريق موقع الشركة الإلكتروني الرسمي، كما وضحنا الشروط المتطلبات للحصول على تمويل 30 ألف من عبد اللطيف جميل.