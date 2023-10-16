ماهي حقيقة "حملة اللقاحات الإجبارية" في المدارس اليمنية ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح مكتب الصحة العامة والسكان بعدن حقيقة الانباء التي تصاعدت مؤخرا بشأن؛ بسبب ”تلقيح إجباري” يتم إعطائه للأطفال في رياض الأطفال والمدارس الأساسية.

ونفى المكتب في بيان صادر عنه تلك المعلومات وقال أنها شائعات مغرضة، مؤكدا أنه لا وجود لأية حملة تحصين -بالقوة- في مدارس عدن.

وأشار مكتب الصحة في بيان إلى أن هذه الشائعات أدت إلى حدوث خوف وهلع بين أوساط أولياء أمور الطلبة؛ وتسبب في مغادرتهم المدارس، وإرباك العملية التعليمية والتربوية.

وحذر جميع الأهالي بعدن من عدم الانجرار حول الشائعات المغرضة، ويأخذون إعلان التحصين من مصادرها الرسمية في مكتب الصحة بمحافظة عدن.

وكانت الشائعات قد انتشرت في كافة مدارس عدن، حول التلقيح الإجباري، والذي تنفذه فرق صحية برفقة مسلحين، مستهدفين الطلبة في رياض الأطفال والتعليم الأساسي.

وأدت الشائعات إلى عدم سماح الأهالي لأطفالهم بالذهاب إلى المدارس، بالإضافة إلى هروب عدد منهم صباح الخميس من داخل المدارس لذات السبب.