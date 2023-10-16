مبلغ فلكي ..الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني !

الرياض - محمد الاطلسي - أنهى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، الجدل المثير حول عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

وخرج رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، وأكد صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح للمتضررين في أحداث غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي، بعد تواصل رامي عباس وكيل أعمال صلاح معهم.

ويرفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة.

لكن هناك مصدر بالهلال الأحمر أكد أن محمد صلاح قد تبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار قرابة 100 مليون جنيه مصري.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 9 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس.