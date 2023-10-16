امر صادم يكشفه زعيم المعارضة الإسرائيلية بعد تطهير غزه من حماس

الرياض - محمد الاطلسي - أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن خطة إسرائيل في غزة بعد حماس لم تتبلور بعد، مشيراً إلى أنه في حال القضاء على حماس ستسلم إسرائيل غزة للسلطة أو هيئة أممية.

من جهة أخرى قال الجيش إن الذراع البري وقسم التكنولوجيا واللوجستيات يعملون الآن على إعداد قوات الجيش لتوسيع القتال، مشيراً إلى "إنشاء مراكز لوجستية أمامية بهدف السماح للقوات المقاتلة بالتحرك وتجهيز نفسها بسرعة وبطريقة تتكيف مع احتياجاتها".

وأضاف المتحدث "في الأيام الأخيرة تم نقل الأدوات اللازمة للقتال إلى تمركزات القوات، وفي هذه المرحلة تعمل مختلف وحدات شعبة التكنولوجيا واللوجستيات على استكمال تأهيل الأدوات ومعداتها المتطورة".