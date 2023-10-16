السعودية..ظهور ثعبان ضخم يرعب الناس و يلتهم كل من وقف أمامه..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - حالة استنفار كبيرة شهدتها مدينة الطائف السعودية للبحث عن ثعباناً عملاق يبلغ طوله 13 قدماً (نحو أربعة أمتار) ظهر قبل خمسة أشهر، ويعتقد أنه أكل نصف قطط الحي منذ ذلك الحين، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سعودية.

الثعبان العملاق ظهر في أحد الأحياء القريبة من جبال الهداء التابعة لمدينة الطائف، واثار الرعب في اوساط السكان، وهرب قبل ان يتمكنوا من قتله أو الإمساك به، ومنذ ذلك الحين وهو يأكل الجرذان والقطط حيث يظهر بين الفينة والأخرى بين الأحياء السكينة لكنه يعاود الهرب نحو مخبأة في الجبل.

ويوصف أحد المواطنين الثعبان قائلاً، إن له فماً «بحجم قدمك» وجسماً «مثل العضلة ذات الرأسين لمايك تايسون ولكن طوله 13 قدماً». ويُعتقد أن حجم الثعبان وطوله قد تضاعف نظراً لنظامه الغذائي المفترض.

ويتخوف المواطنون من الثعبان الذي يعتقدون أنه أصبح على الأرجح أكثر عدوانية بعد أشهر من القتال من أجل طعامه، معتبراً أن التضييق عليه هو ما يمكن أن يكون الجزء الخطير.