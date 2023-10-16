بيان جديد غير متوقع من إسرائيل بشأن غزة .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بيانا حث خلاله، سكان شمال القطاع على المغادرة "في الأيام الأخيرة" إلى جنوب وادي غزة، في إشارة إلى تمديد المهلة، بعد أن حددت إسرائيل 24 ساعة في وقت سابق.

وقال أدرعي خلال تغريدة على منصة "أكس": "بيان مهم لسكان مدينة غزة، ناشدناكم في الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم".

وتابع: " أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي أذى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب - من بيت حانون وحتى خانيونس.

وأكمل: "كونوا واثقين بأن قادة حماس قد اهتموا بأنفسهم ويحتمون من الضربات في المنطقة".

وأضاف: كما سيُسمح لسكان الشاطئ والرمال وغرب الزيتون بالتحرك على شارعي دلدول والسناء باتجاه شارعي صلاح الدين والبحر