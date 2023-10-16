تحذر حكومي هام للمواطنين من تسمية الأبناء بهذه الأسماء الممنوعة والغرامة كبيرة.. اتفرج ماهي؟

الرياض - محمد الاطلسي - اسم الطفل المولود من الأمور الأكثر أهمية حيث إنه يصاحب الفرد على مدار حياته، لذلك هو من المهم على أولياء الأمور وبالأخص على الوالد حيث إنه من الجهة القانونية هو المسؤول عن تحديد اسم مناسب للمولود وهو ما جاء عليه الإسلام، وكذلك حثنا به رسول الله صل الله عليه وسلم ويلزم على الوالد نحديد الاسم بما يلائم القانون وأحكامه حيث فرص القانون عقوبة على من يسمون صغارهم بالأسماء الغير ملائمة. تنبيه شديد من الحكومة لمن يسجل المولود الجدد بتلك الأسماء

بعد تداول العديد من الأسماء الغير مناسبة والتي لا تتناسب مع مجتمعنا، كما تم تخصيص غرامة محددة عند عدم التزام الفرد بالقانون، وسوف نقدم لكم الأسماء الممنوع استخدامها والتي فرض القانون عليها غرامة مخصصة عند المخالفة، وتبعًا لما نشر من الحكومة المصرية عن إلزام تحديد اسم المواليد وكتابة الأسماء الملائمة بما يلائم مع الأحكام القانونية وقواعد مجتمعنا حيث هدد القانون أي من يعارض ذلك الأمر لذلك وجهت مجموعة من التحذيرات القانونية التي ضمت الآتي:عدم السماح بتسمية اثنين اخوات سواء ولدين أو بنتين لأب في اسم واحد حيث يشترك نفس الاسم بينهما بل ممنوع ذلك الأمر.

عدم السماح بتسمية الطفل المولود حديث باسم مركب وتفرض غرامة عن من يفعل ذلك.

لا يسمى المواليد بأسماء لا تتطابق للأحكام الدينة وعقائد الشريعة السماوية، وأيضًا الأسماء التي لا تناسب مع النظام العام ويخالف القانون أي من لا يلتزم بتنفيذ القانون.

قامت الحكومة المصرية بوضع غرامة مالية تبلغ مائتي جنيه مصري لأي شخص لا يلتزم بنص القانون ويسمي المولود الصغير بأسماء لا للقانون.