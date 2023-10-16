رجل أعمال سعودي يكشف عن مهنة يصل دخلها إلى 100 ألف ريال سعودي شهريًا.. فرصه للوافدين!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف رائد الأعمال والمدرب السعودي، أحمد الحربي،الإثنين، عن أرباح خيالية في مهنة النجارة والتي يصل دخلها الشهري إلى 100 ألف ريال سعودي.

وأكد “الحربي” في حديث مع قناة “الإخبارية” أن مهنة النجارة هي بديل للوظيفة، مبينًا أن الحد الأدنى للدخل الشهري لا يقل عن 15 ألف ريال شهريًا.

وأضاف رائد الأعمال: أنه في حال تطور العامل في مهنة النجارة واستطاع توظيف عدد كبير في فريقه فمن الممكن أن يصل إلى 100 ألف ريال شهريًا، ولافتًا إلى الدخل ليس مبالغًا فيه.

وأشار “الحربي” إلى أن الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الهاوي والعامل في مهنة النجارة هي المعدات والمكان، لافتًا إلى أن “هيئة المدن” تضع حلولًا للشباب في هذه الأمور.