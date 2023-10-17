لتحسين أوضاعهم .. تعرف على الفئات المستحقة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - يرغب العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، في التعرف على شروط الإقامة الدائمة في السعودية، وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية داخل المملكة من خلال المميزات التي تمنحها تلك الإقامة لهم.الإقامة الدائمة في السعودية

وتحث المملكة المواطنين في الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، وذلك للتمكن القيام بأعمالهم بشكل رسمي وقانوني، بجانب القضاء على ظاهرة التستر التجاري، وقيام بعض السعوديين بعمل أنشطة تجارية غير مرخصة.

شروط الإقامة الدائمة في السعودية

وحدد مجلس الشورى السعودي، شروط الإقامة الدائمة في السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم على الإقامة الدائمة في السعودية تجاوز من العمر 21 عامًا كحد أدنى.

– وأن يكون جواز السفر الخاص به سارى المفعول.

– الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية لمن كانت إقامتهم نظامية فقط.

– يجب أن لا يكون للمتقدم على الإقامة الدائمة في السعودية أي سوابق جنائية، وبحوزتهم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة.

– إحضار تقريرًا صحيا من الجهات المختصة يثبت عدم إصابة الشخص المتقدم بأي أمراض معدية وغيرها.

نسخة من الإقامة الدائمة في السعودية

الإقامة الدائمة في السعودية

ما هى الفئات المستحقة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية؟

وجاءت الفئات المستحقة للحصول على الإقامة الدائمة في السعودية على النحو التالي:

– السماح للأجانب الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية، بشرط أن يكون قد سبق لهم التعاقد داخل السعودية مع بعض وزارات الدولة ومؤسساتها وكذلك المصالح الحكومية.

– السماح للطلبة الأجانب داخل السعودية الحصول على الإقامة الدائمة.

– كما يسمح للسيدات المتزوجات من رجال سعوديين الحاملين لجنسيات مختلفة الحصول على الإقامة الدائمة.

– كما يسمح للأشخاص المقيمين بجانب الحرمين الشريفين الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.

– كما يسمح للأشخاص الذين يعملون تحت الكفالة الفردية من العاملين بالمنازل السعودية وكذلك المزارعون والسائقين بالحصول على الإقامة الدائمة في السعودية.

– كما يسمح لموظفي السفارات ممن يحملون جواز سفر دبلوماسي وكذلك العاملين على الإقامة الدائمة في السعودية.