انهيار كبير لريال اليمني امام العملات الاجنبية في اخر تحديث اليوم ..السعر الان

الرياض - محمد الاطلسي - فقد الريال اليمني اليوم الاثنين بمدينة عدن، مسجلا 1459 لبيع الدولار الواحد، مقارنة مع 1455 الخميس الماضي، بينما تداول السعودي بين 383 و 384.

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم الأثنين 16تشرين الأول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية عديدة:

أسعار الصرف:

سعر الصرف في عدن

-الدولار الأمريكي:

الشراء: 1449

البيع: 1459.

ـ الريال السعودي:

الشراء:383

البيع: 384.5.

سعر الصرف في صنعاء

ـ الدولار الأمريكي:

الشراء:528

البيع:536.

ـ الريال السعودي:

الشراء:140.5

البيع:141