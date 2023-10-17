تعرف على ال5 الدول التي صوتت ضد مشروع قرار لوقف النار في غزة .. لن تصدق من هي رقم 5 !

الرياض - محمد الاطلسي - رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة ولم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة، فصوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 دول (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ) فيما امتنعت 6 دول عن التصويت.

وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".

ورفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزةوقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد إن إفشال مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول وقف النار في غزة لا يشير إلى حماس.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينة أنانية الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".

وقالت المندوبة الأمريكية "حماس أطلقت الرعب على إسرائيل.. وتسببت بالأزمة الإنسانية في غزة" على حد زعمها.

وأكدت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودوارد "نعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة". وأضافت في إطار حديثها عن مشروع القرار الروسي لوقف النار في قطاع غزة "لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية".

وقال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن، جلعاد إردان، إن حركة حماس "تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها". وأضاف إن "الصراع سينتهي بمجرد أن تلقي حماس سلاحها".