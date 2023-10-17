السعودية تمنح تأشيرة الزيارة لـ 6 دول جديدة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية منح تأشيرات الزيارة لعدد 6 دول جديدة، مع التيسير في الإجراءات من أجل إصدارها إلكترونياً أو عند منافذ المملكة خلال الفترة القادمة، وذلك من اجل تقديم تجربة سفر رائعة لا تُنسى لجميع الراغبين من تلك الدول.

وأوضحت الوزارة السعودية من خلال تدوينه لها عبر حساها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن هذا الدول هى: “تركيا، تايلاند، سانت كيتس ونيفيس، بنما، سيشل”.

وأشارت وزارة السياحة السعودية أنه يمكن للأشخاص الحاصلين على تأشيرة الزيارة القيام بالعمرة والسياحة داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك زيارة الأقارب والأصدقاء، والقيام الأعمال المختلفة.

شروط تأشيرة الزيارة

يجب على الجميع الالتزام بمدة الإمامة المحددة في تأشيرة الزيارة.

تجديد تأشيرة الزيارة غير متاح بعد انتهاء صلاحيتها.

يجب مغادرة المملكة قبل إنتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الزيارة وذلك من أجل تجنب العقوبة.

منعاً للعقوبة.. لا تحولك تأشيرة الزيارة للعمل مقابل الأجر، أو تأدية مناسك العمرة خلال موسم الحج.