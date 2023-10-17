بدون كفيل أو رسوم إقامة.. قرار تاريخي في السعودية بتوفير عن تأشيرة عمل جديدة للوافدين .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - الإدارة العامة للجوازات السعودية اعلنت عن الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتأشيرة الجديدة للخروج والعودة للمقيمين، وذلك في ردها على تساؤلات طرحت من قبل الأشخاص المقيمين في المملكة عبر الحساب الرسمي للجوازات على تويتر. وبينت الجوازات السعودية أن الشروط اللازمة للحصول على التأشيرة المؤقتة للعمل تتطلب أن تكون الشركة التي تقدم الطلب نيابة عن الفرد في حالة نشاط تجاري، وأن تحتفظ بترخيص وسجل تجاري ساري المفعول، مع استثناءات معينة للأنشطة التي لا تتطلب الحاجة لسجل تجاري.

وتحتاج الشركة، بالإضافة إلى ذلك، إلى أن تكون خالية من أي ممارسات سلبية تم تسجيلها ضدها من قبل نظام حماية الأجور في المملكة العربية السعودية، وأن تلتزم بالمعايير الخاصة بالمنشآت الخضراء على الأقل. في هذا السياق، يُذكر أن المقيم الحاصل على التأشيرة المؤقتة للعمل غير مسموح له بالإقامة في المملكة العربية السعودية لأكثر من 6 أشهر خلال السنة الواحدة، إلا في حال تم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائمة، وذلك بناء على الأنظمة التنظيمية المتعلقة بالتأشيرات المؤقتة والموسمية، ويُشار إلى أن العقود العمل المؤقتة تم تدرجها في قانون العمل السعودي الحالي.